لليوم الثاني على التوالي.. انقطاع التيار الكهربائي عن مأرب اليمنية

تعيش محافظة مأرب، الخاضعة للحكومة الشرعية، شرق اليمن، انقطاعًا تامًا للتيار الكهربائي، لليوم الثاني تواليًا، في وقت تشهد فيه المحافظة ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة.

وقالت مصادر محلية في مدينة مأرب، لـ“إرم نيوز“، إن الطاقة التوليدية للتيار الكهربائي في مأرب، شهدت تناقصًا مستمرًا خلال الأسبوع الماضي، تكررت خلالها انقطاعات الكهرباء عن المدينة وضواحيها، قبل أن تنقطع تمامًا، يوم أمس، ما خلق معاناة لسكان المحافظة الصحراوية التي تعجّ بآلاف النازحين من المناطق اليمنية الأخرى.

ووفقًا لنائب مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمأرب، عبدالله دغيش، فإن معظم محطات توليد الطاقة الكهربائية، خرجت عن الخدمة، بسبب نفاد مادة الديزل، واحتجاز ناقلاتها من قبل قبليين من قبيلة ”الدماشقة“ في منطقة العرقين.

وقال دغيش، خلال تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، إن القبليين يحتجزون ناقلات الديزل المخصصة لكهرباء مأرب، منذ يوم أمس الثلاثاء، مطالبين بإصلاح الخلل الفني الذي أخرج تغذية الكهرباء عن مناطقهم القبلية، وعلى الرغم من إصلاح هذا الخلل، إلا أن الطاقة انخفضت في مناطقهم.

وتشهد المناطق اليمنية ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، خلال هذا الصيف، أدت إلى وفاة شخص مسن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وطفلتين في محافظة مأرب.