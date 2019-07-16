طائرة عملاقة تنفذ هبوطًا خطيرًا فوق سائحين على شاطئ البحر (صور وفيديو)

هبطت طائرة بريطانية من طراز ”Embrarer E190“ فوق إحدى الجزر اليونانية بالقرب من روؤس السياح؛ ما أثار الرعب والذعر بينهم.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، فإن الطائرة كانت تهبط في مطار جزيرة ”سكياتوس“، وهناك لوحة تحذيرية ترشد الناس أن ذلك المكان مخصص لهبوط الطائرات ولكن السياح المصطافين يقتربون من أجل التقاط الصور غير مبالين بالمخاطر التي قد تلحق بهم.

ويبدو هذا المشهد اعتياديًّا في ذلك المكان، وذلك لأن مدرج سكياتوس صغير جدًّا؛ ما يعني أن الرحلات الجوية المغادرة للجزيرة غالبًا ما يجب أن تقلع بخزانات الوقود شبه الفارغة ثم تهبط، بعد ذلك خلال بضع دقائق في جزيرة سالونيك، للتزود بالوقود.

في معظم الحالات، تؤدي عمليات الهبوط المنخفضة مثل هذه إلى تصوير لقطات فيديو مذهلة وصور سيلفي للطائرة – لكن هذا لم يحدث في العام الماضي- إذ نقل تلميذ بريطاني إلى المستشفى بعد أن دفعته الريح المنبعثة من توربينات طائرة إيرباص 320 في مطار سكياثوس على بعد 10 أمتار في الهواء.