اندلاع حريق في ميناء البصرة النفطي جنوبي العراق (فيديو)

تسبب تماس كهربائي في اندلاع حريق هائل بميناء البصرة النفطي جنوبي العراق، فجر الثلاثاء، دون أن يخلف خسائر بشرية.

وقال مصدر أمني عراقي لـ“إرم نيوز“، إن ”الحريق اندلع فجر اليوم في ميناء البصرة، حيث احترق المبنى وهو في عرض البحر بالكامل“.

وأضاف أن ”فرق الدفاع المدني قاربت الانتهاء من عملية إخماده في ساعات الصباح الأولى، دون حدوث أضرار بشرية، وإنما كانت هناك خسائر مادية فقط تتعلق بالأبنية“.

ولفت إلى أن ”الحريق بعيد عن منشآت النفط، ولا خطر من اشتعال أي منها“.

بدوره أكد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان فنجان الحمامي، أن ”جميع القطع البحرية المدنية المتواجدة داخل المياه الإقليمية العراقية عليها التوجه الفوري نحو مقتربات ميناء البصرة النفطي الذي تعرض لحريق هائل فجر هذا اليوم“.

وأضاف الحمامي في بيان، أن ”الحريق اندلع في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، على أثر تماس كهربائي في الطابق 4 من البناية المتهالكة المخصصة لسكن عمال وموظفي ميناء البصره النفطي“.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير عام الشركة العامة للموانئ صفاء المالكي، قوله إنه ”تم إجلاء جميع الطواقم البحرية وموظفي النفط ولا توجد خسائر بشرية وسبب الحريق تماس كهربائي في السكن“.

وميناء البصرة مخصص لتصدير النفط، ويعد من أهم نقاط تصدير النفط العراقي على مياه الخليج العربي، وهو واحد من 7 موانئ بمحافظة البصرة منها 5 تجارية و2 نفطيان.