الكويت تكشف ملابسات وفاة مقيم بنظارة المرور

الكويت تكشف ملابسات وفاة مقيم بنظارة المرور

المصدر: فريق التحرير

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، التداعيات التي أدت إلى وفاة أحد المقيمين في البلاد، داخل نظارة للمرور، عبر بيان نشرته الوزارة في حسابها بموقع ”تويتر“ اليوم.

وقالت الوزارة في بيانها: ”الوفاة وقعت في مستشفى الصباح، إذ كان المقيم موقوفًا في نظارة المرور لارتكابه مخالفة جسيمة، وأثناء تواجده في الحجز تعرض لوعكة صحية“.

وأضاف البيان: ”على الفور تم طلب سيارة إسعاف ونقله إلى طوارئ مستشفى الصباح إذ تم إدخاله إلى العناية المركزة“.

وتابعت الوزارة: ”بعد مرور نصف ساعة أبلغنا الطاقم الطبي أن المذكور وفق التقرير الطبي الأولي قد فارق الحياة نتيجة إصابته بسكتة قلبية“.

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