مصري ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات القطار ويلقى حتفه

لقي شاب مصري حتفه، في محطة قطار كفر الدوار، في محافظة البحيرة شمال البلاد، بعد إنقاذه سيدة من الدهس تحت عجلات القطار.

وبحسب بيان أمني صدر اليوم الإثنين، فإن شابًا سارع في إنقاذ سيدة من أسفل عجلات القطار في محافظة البحيرة ليلقى حتفه في الحال، وقد نقلت جثته إلى مشرحة المستشفى العام.

وتلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا بوصول جثة الشاب أكرم سعيد شعبان، إلى مستسقى كفر الدوار العام، حيث تبين اصطدام الشاب بالحاجز الخراساني الموجود على جانب تقاطع السكة الحديد، عقب نجاحه في إنقاذ سيدة من الدهس أسفل عجلات أحد القطارات.

وكشفت التحريات، أن الشاب جذب السيدة بقوة من أمام القطار، وخلال رجوعه للخلف اصطدمت رأسه بالحاجز الخراساني، ما تسبب بارتجاج في المخ أدى إلى وفاته في الحال.

وحررت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة، محضرًا بالواقعة للعرض على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.