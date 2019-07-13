مقتل شخص بإطلاق نار في طهران‎

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ذكرت وكالة الطلبة للأنباء في إيران أن شخصًا قُتل خلال إطلاق نار شمال طهران اليوم السبت، دون ذكر تفاصيل بشأن الحادثة التي وقعت في حي الأرجنتين. وحوادث إطلاق النار نادرة في العاصمة الإيرانية طهران.