وفاة 3 آسيويات في حريق عمارة بالكويت (صور)

لقيت ثلاث وافدات آسيويات حتفهن، في منطقة ”المهبولة“ في الكويت؛ بعد اندلاع حريق في عمارة، فيما أصيبت وافدتان بالحريق، وتم وضعهن في العناية المركزة بمستشفى العدان.

ووقع الحريق، ظهر اليوم السبت، في الدور الأول من العمارة، حيث تمكن رجال الإطفاء من إخلاء 12 شخصًا كانوا محتجزين في العمارة، وتوفيت الوافدات الثلاث وهن في طريقهن إلى المستشفى، وأودعت اثنتان في العناية المركزة، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

ثلاثة وفيات وحالتين اودعتا غرفة العناية المركزة حصيلة حريق عمارة في منطقة المهبولة pic.twitter.com/SFzafc5lbX — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) July 13, 2019

ونقلت الصحيفة المحلية، عن الإدارة العامة للإطفاء، أن ”الفرق الإطفائية واجهت صعوبات أثناء عملية الإخلاء؛ لوجود عدة مخالفات في العمارة، وقد تم استدعاء ضابط إدارة وقاية محافظة الأحمدي لاتخاذ اللازم في شأن المخالفات وفتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث“.

ونشرت الإدارة العامة للإطفاء، صورًا للحريق والفرق الإطفائية التي باشرت إخماد النيران التي ألحقت أضرارًا كبيرة وواضحة في المبنى.