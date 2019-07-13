مصري ينتحر شنقًا في بث مباشر على فيسبوك

وضع شاب مصري، حدًا لحياته بعد أن أقدم على الانتحار شنقًا داخل منزله، بقرية كفر بلمشط بمركز منوف في محافظة المنوفية، بواسطة حبل لفه حول رقبته حتى فارق الحياة، احتجاجًا على معاملة والده له.

وحسب صحيفة ”الوطن“ المحلية، استخدم الشاب المنتحر الذي يدعى إسلام، ويبلغ من العمر 22 عامًا، حسابه الخاص على موقع ”فيسبوك“، لبث فيديو عملية الانتحار، وذلك على وقع صوت الأغاني وإشعال سيجارة، وكتب منشورًا قال فيه، إن ”سبب لجوئه للانتحار هو سوء معاملة والده له“، مطالبًا في الوقت ذاته أصدقاءه بمسامحته.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية، تلقت بلاغًا يفيد بانتحار الشاب، حيث توجهت على الفور إلى المكان، وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.