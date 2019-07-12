السلطات التونسية تنتشل جثث 71 مهاجرًا جنوب البلاد

تمكنت القوات البحرية في تونس بالتعاون مع الحماية المدنية، من انتشال 71 جثة من شواطئ جرجيس وبن قردان وجربة التابعة لمحافظة مدنين في الجنوب الشرقي للبلاد.

وقال المنجي سليم رئيس الهلال الأحمر بمدنين، إن السلطات تمكنت من انتشال 71 جثة لمهاجرين غير شرعيين، كان غرق مركبهم الأسبوع الماضي قبالة السواحل التونسية.

وأضاف المنجي سليم لـ“إرم نيوز“ أن البحث ما زال متواصلًا للعثور على بقية الجثث المفقودة ويرجح أن يكون عددهم 11 جثة تعود للمركب المطاطي الذي غرق الأسبوع الماضي وعلى متنه 86 مهاجرًا في رحلة غير شرعية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الهلال الأحمر بمحافظة مدنين، أنه سيتم إخضاع الجثث إلى التحليل الجيني ومن ثم سيتم دفن الجثث في مقبرة جماعية بمحافظة قابس التي تبعد حوالي 70 كيلومترًا عن مدنين.

وسبق أن أعلن الهلال الأحمر التونسي، إنقاذ 4 أشخاص كانوا على متن القارب الذي غرق وأنهم أبلغوا خفر السواحل التونسي بأن القارب المطاطي غرق قبالة سواحل مدينة جرجيس السياحية.

وبعد ذلك بساعات قليلة، أعلن الهلال الأحمر التونسي أن أحد الناجين الأربعة تُوفي لاحقًا في المستشفى فيما تمّ إيواء البقية بأحد المراكز التابعة للهلال الأحمر التونسي“.

بدوره، قال المسؤول في منظمة الهجرة الدولية وجدي بن محمد، الخميس الماضي، إن أكثر من 80 مهاجرًا باتوا في عداد المفقودين قبالة السواحل التونسية بعد انطلاقهم من ليبيا الإثنين، وغرق القارب الذي يقلّهم.

وأكد أحد الناجين وهو من مالي خلال لقائه وجدي بن محمد، أن القارب غرق مساء الإثنين الماضي، وأنه ”يجهل مصير المفقودين“.