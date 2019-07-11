مصرع شخصين وإصابة 31 آخرين بحادث حافلة بالإمارات

لقي شخصان من الجنسية الآسيوية على شارع الشيخ محمد بن زايد برأس الخيمة بدولة الإمارات مصرعهما؛ متأثرين بإصاباتهما البليغة بعد تعرض الحافلة التي كانا يستقلانها وعلى متنها 31 شخصًا من العمال، من مختلف الأعمار والجنسيات الآسيوية، إلى حادث انحراف مفاجئ ثم تدهور، اليوم الخميس.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن الحادث تسبب بـ6 إصابات بين البليغة والمتوسطة و23 إصابة أخرى وصفت بالبسيطة.

وفي التفاصيل، فإن شرطة المرور تلقت بلاغًا عن الحادثة، وبوصول الفرق المعنية للموقع تبين أن الحافلة كانت تقل 33 شخصًا بما فيهم السائق، حيث توفي شخصان وأصيب آخرون بإصابات متفاوتة.