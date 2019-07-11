نشوب حريق كبير في محطة لتوليد الكهرباء في موسكو‎ (فيديو)

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قال مصدر في خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، إن حريقًا كبيرًا شب في محطة لتوليد الكهرباء في منطقة موسكو، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء. وأظهرت لقطات فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة كبيرة من اللهب ترتفع فوق المحطة، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شاهد قوله إن ألسنة اللهب ارتفعت لنحو 50 مترًا.…