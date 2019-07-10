مشاجرة نسائية تشتعل في شارع عام بالكويت (فيديو)

تم تداول مقطع فيديو عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه في دولة الكويت، يظهر شجارًا بين امرأتين في شارع عام.

وتظهر في المقطع المتداول، امرأة تقوم بركل سيارة توقفت على شارع عام، ثم تظهر لاحقًا وهي تتشاجر مع صاحبة المركبة، وتتبادلان الضرب بالأيدي، كما يبدو أن المشاجرة النسائية تسببت بازدحام في الطريق.

( مضاربة ) نسائية في الشارع العام ! pic.twitter.com/ineMvUnhkX — مباشر نيوز (@mobashernewss) July 10, 2019

ولم تعرف تفاصيل الواقعة وملابساتها وهوية المرأتين، كما لم يكن واضحًا زمانها ومكانها.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل، ولم تصدر أي جهة رسمية تعليقًا بشأن الحادثة.