القبض على كويتي اعتدى على آخرين بـ“سيف“ بسوق شرق (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على مواطن بحالة غير طبيعية بعد تورطه بمشاجرة وإصابة مواطنين آخرين بسيف في سوق ”شرق“، فيما فتحت تحقيقًا بالواقعة.

ووفق حساب ”المجلس“ المحلي، فإن المواطن كان برفقة 5 آخرين خلال المشاجرة شاركوه بالاعتداء ثم لاذوا بالفرار.

وعثرت الأجهزة الأمنية في مركبة المعتدي على مواد يشتبه في أنها مسكرة.

وأوضحت صحيفة ”الراي“ المحلية، أن ”الداخلية“ تلقت بلاغًا عن حدوث مشاجرة دامية في أحد الأماكن العامة في الكويت، إذ تسلح أحد المتورطين بسيف، وبوصول رجال الأمن تمكنوا من السيطرة على المتشاجرين اللذين اتضح أنهما مواطنان.

وقال المتشاجران في التحقيقات الأولية، إن هناك خلافات خاصة بينهما وقد تصادفا في مكان الواقعة، وحصل بينهما جدال تطور إلى مشاجرة وتبادل ضرب.

وقال شخصان كان يصوران لحظة القبض على المواطن، في تفاصيل الحادثة، إن ”شجارًا وقع في سوق السمك، وأقدم أحدهم على إصابة شخص برأسه وآخر بأصابعه بواسطة سيف“.