تشييع جثمان شاب البدون الذي انتحر شنقًا في الكويت (صور وفيديو)‎

شيَع النشطاء والحقوقيون في الكويت، اليوم الاثنين، جثمان الشاب عايد حمد مدعث من فئة ”البدون“ الذي أقدم على الانتحار شنقًا داخل غرفة بمدينة سعد العبدالله في محافظة الجهراء في ظروف غامضة.

وشارك عدد غفير من النشطاء في تشييع الشاب إلى جانب عائلته ليوارى الثرى في المقبرة الجعفرية في الصليبخات بعد الدعوة المسبقة من النشطاء ”البدون“ والمتضامنين معهم للمشاركة في تشييع جثمان الشاب عايد بعد أن أثارت حادثة انتحاره ردودًا غاضبة ومستاءة من الوضع المعيشي لهذه الفئة.

مقبرة الصليبيخات .. تشييع الشاب البدون عايد حمد مدعث. #انتحار_شاب_بدون pic.twitter.com/NTfoEKnUtB — عاجل الكويت (@breakingkwt) July 8, 2019

وتداولت الحسابات الإخبارية صورًا ومقاطع فيديو من التشييع، حيث طالب والد الشاب بإيجاد حل لقضية ”البدون“ تجنبًا لتكرار حالات الانتحار التي يلجأ إليها بعض أبنائهم.

والد الشاب البدون: باليوم نموت ألف مرة ، استثمروا الشباب للوطن.#انتحار_شاب_بدون pic.twitter.com/gxsZl2WQDe — عاجل الكويت (@breakingkwt) July 8, 2019

وتداول نشطاء في وقت سابق أنباءً بأن سبب انتحار الشاب هو ”الوضع المادي الذي يعاني منه وطرده من وظيفته لعدم حمله بطاقة أمنية“.

وتعتبر قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذه القضية.