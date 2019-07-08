الكويت تنفي حدوث تشققات بأحد المباني التجارية نتيجة الزلزال (صورة)

نفت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت حدوث تشققات بأحد المباني التجارية العالية في البلاد عقب الهزة الأرضية التي شعر بها أهالي الكويت والناجمة عن زلزال ضرب مدينة الأهواز الإيرانية، اليوم الإثنين.

وأوضحت الإدارة أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل حول حدوث انشقاق بأحد المباني العالية غير صحيح، وأن الصورة المتداولة هي انعكاس لظل الشمس على المبنى، وقد بدا ذلك واضحًا من خلال صورة أظهرتها الإدارة للمبنى المقصود.

وشعر سكان الكويت ومحافظات جنوب العراق، بهزة أرضية، ناجمة عن زلزال بقوة 5.6 درجة وقع على بعد 84 كيلومترًا شرقي مدينة الأهواز في إيران.