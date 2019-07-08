فقدان مواطن سعودي بمنطقة شلالات نياجرا الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام سعودية، يوم الإثنين، اختفاء آثار شاب سعودي بمنطقة شلالات نياجرا الأمريكية، فيما سارعت السلطات المختصة في البحث عنه، وتأمين عائلته التي كانت برفقته في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة سبق المحلية أن ”مواطنًا سعوديًا يدعى قاسم عداوي، فقد في شلالات نياجرا أثناء تواجده هناك برفقة أسرته، وقد تلقت الخارجية السعودية اتصالًا يفيد بأن المواطن قاسم يحيى عداوي سقط في شلالات نياجرا، بحسب إفادة زوجته المتواجدة معه في الولايات المتحدة“.

ووفقًا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، فقد ”صدرت التوجيهات العاجلة بالتواصل مع أسرة المواطن وتأمين الرعاية والسكن لها، كما أملت الخارجية التواصل مع السلطات والإفادة بما يستجد حول الموضوع“.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تصدر هاشتاغ ”#مفقود_شلالات_نياجرا“ وسط تفاعل كثير من المغردين والدعوات للمواطن والمناشدات بتكثيف البحث عنه.