فقدان مواطن سعودي بمنطقة شلالات نياجرا الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام سعودية، اختفاء آثار شاب سعودي بمنطقة شلالات نياجرا الأمريكية، فيما سارعت السلطات المختصة في البحث عنه، وتأمين عائلته التي كانت برفقته في الولايات المتحدة. . وذكرت صحيفة سبق المحلية أن "مواطنًا سعوديًا يدعى قاسم عداوي، فقد في شلالات نياجرا أثناء تواجده هناك برفقة أسرته، وقد تلقت الخارجية السعودية اتصالًا يفيد بأن المواطن قاسم يحيى عداوي سقط في شلالات نياجرا، بحسب إفادة زوجته المتواجدة معه في الولايات المتحدة". . #إرم_نيوز #السعودية #شاب #شلالات_نياجرا #أمريكا #مفقود_شلالات_نياجرا #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #ksa #saudiarabia