عشرات الشبان يهددون بالانتحار جماعيًا في الأردن (صور وفيديو)

هدد عدد من الشبان العاطلين عن العمل، يوم الإثنين، بالانتحار؛ لعدم توظيفهم حراسًا على الآبار التابعة لسلطة المياه في حوض الديسة بمحافظة العقبة جنوب الأردن.

وهدد الشباب بإلقاء أنفسهم من أعلى جبل في وادي رم جنوب الأردن، وذلك في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، والمتمثلة بتوظيفهم.

وتضاربت الأنباء بشأن عدد الشبان، فيما ذكر موقع ”سرايا“ المحلي، أن عددهم وصل إلى 40 شخصًا.

ونقل الموقع عن رئيس بلدية الديسة عبيد الزوايدة، أن الآبار المتروكة بدون حراس تدر الملايين على خزينة الحكومة.

وأشار الزوايدة إلى أن ”الشباب لم تتم الاستجابة لمطالبهم بتشغيلهم منذ حوالي العام“، مشددًا على ”ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلة البطالة في حوض الديسة، سيما وأن أغلب المتعطلين عن العمل متزوجون ويعيلون أسرًا كبيرة“.