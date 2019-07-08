دراجة نارية أفقدت أول رجل أسود فرصة الصعود إلى الفضاء‎

توفى رجل من جنوب إفريقيا حصل على فرصة ليصبح أول أسود من القارة السمراء يسافر إلى الفضاء إثر حادث دراجة نارية قبل تحقيق حلمه حسب ما أعلنت عائلته الأحد.

وأطلق على ماندلا ماسيكو الذي يعمل منسق أسطوانات بدوام جزئي لقب ”أفرونوت“ بعد حصوله على مقعد ليطير إلى الفضاء في العام 2013، إثر مشاركته في مسابقة نظمتها شركة ”أكس أبولو سبايس أكاديمي“ ومقرها في الولايات المتحدة.

وأعلنت عائلته في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أن ماندلا توفى في حادث دراجة نارية السبت.

وقد تغلب هذا الشاب البالغ 30 عامًا على مليون مشارك آخر من 75 دولة، واختير واحدًا من 23 شخصًا سيسافرون في رحلة شبه مدارية لمدة ساعة في مركبة ”لينكس مارك 2“ الفضائية.

وقد شكّل فوز ماندلا المولود في بلدة سوشانغوف قرب بريتوريا في هذه المسابقة فخرًا وطنيًّا، إذ إنه أمضى أسبوعًا في أكاديمية كينيدي للفضاء في فلوريدا حيث تلقى تدريبات مختلفة.

وأثناء وجوده هناك، التقى رائد الفضاء الأمريكي، باز ألدرين، الذي كان ثاني رجل يسير على سطح القمر بعد نيل أرمسترونغ ضمن مهمة أبولو 11 العام 1969، والتقط صورًا معه.

وكانت الرحلة الفضائية مقررة أصلًا في العام 2015، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي موعد جديد منذ ذلك الحين.