وفاة ملكة جمال أمريكية في حادث تحطم طائرة (صور)

لقيت ملكة جمال أمريكية، مصرعها في حادث تحطم طائرة، وذلك بعد تعرضها لحروق خطيرة، حيث تحطمت الطائرة على ممر ملعب ”أولي ميس“، قبل أن تشتعل النيران فيها.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية، أن الحادث أسفر عن سقوط ضحية وهي ”ليك ليتل“ البالغة من العمر 18 عامًا، والتي وصفتها بأنها ”مراهقة معروفة“.

وعانت ليك من ”حروق خطيرة“ في الحادث وتوفيت بعد نقلها جوًا إلى مستشفى في ممفيس.

وتوجت ”ليك ليتل“ كملكة جمال في مسابقة ”Miss Hospitality“ في مسقط رأسها ستاركفيل، وكان من المقرر أن تنافس في مسابقة على مستوى الولاية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعملت ”ليك“ بانتظام في المناسبات المجتمعية، وقالت إن حلمها أن تكون طيارًا لشركة ”فيديكس“ متعددة الجنسيات.

وكانت الفتاة على وشك البدء في دراسة علم أمراض النطق والسمع في جامعة جنوب ميسيسيبي.

وشاهد لاعب الجولف بريان سكوت، الحادث عندما كان يلعب في الدورة، وقال: ”لقد كنا على الحفرة 9.. بدا الأمر وكأنها كانت تهبط، ومن ثم أجهض الهبوط ورأينا أنها تكافح للعودة، ثم سقطت مباشرة إلى الأشجار“.