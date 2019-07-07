الكويت.. التحقيق في حادثة لعب أطفال بـ“السكوتر“ داخل أروقة مستشفى العدان (فيديو)

أعلن مستشفى العدان بالكويت، عن فتح تحقيق في واقعة إدخال أحد الزوَار أطفاله إلى أحد أجنحة المستشفى، للَعب بالسكوتر، أثناء انشغال أحد رجال الأمن المسؤولين عن مراقبة الباب.

وكشف المستشفى عبر حسابه في موقع ”تويتر“ أن أحد الزوار استغل انشغال رجل الأمن المسؤول عن مراقبة الباب بساعة متأخرة من الليل، وأدخل أطفاله للَعب بالسكوتر برواق قسم الباطنية، بعيدًا عن أجنحة المرضى، وتسبب ببعض الفوضى بالمستشفى“.

توضيحاً للفيديو

احد الزوار استغله انشغال رجل الأمن والمسؤول عن مراقبة الباب بساعة متأخرة من الليل وادخل أطفاله للّعب بالسكوتر برواق الباطنيه بعيدا عن أجنحة المرضي وتسببه ببعض الفوضى بالمستشفى وتم تدارك الأمر بالسرعه الممكنه وإخراجهم وتم فتح تحقيق بالموضوع ومحاسبةالمقصرين. pic.twitter.com/X9HkZWyWAe — مستشفى العدان (@aladan_hospital) July 7, 2019

وأضاف المستشفى أنه ”تم تدارك الأمر بالسرعة الممكنة، وإخراجهم وفتح تحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين“.

وجاء تعليق المستشفى عقب تداول مقطع فيديو أظهر الأطفال أثناء لعبهم بالسكوتر داخل أروقة المستشفى، محدثين بعض الضجيج.

«مستشفى العدان»: سنُحاسب المقصرين في إدخال ولعب أطفال بـ «السكوتر» في «باطنية» المستشفى pic.twitter.com/YFgQA4wdfa — أمن ومحاكم (@mediacourt) July 7, 2019

الصحة تتوعد المقصرين

بدورها؛ قالت وزارة الصحة الكويتية، إن مقطع الفيديو المتداول لأطفال يلعبون في مستشفى العدان ”لن يمر مرور الكرام“.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، ”أنه في ساعة متأخرة من الليل قام أحد الزوار ودون إحساس بأدنى مسؤولية، أو مراعاة لخصوصية المرافق العامة وعلى وجه الخصوص المستشفيات، وبلا مبالاة براحة المرضى، قام بإدخال أطفاله للعب بالسكوتر برواق الباطنية وليس عند أجنحة المرضى، مما سبب بعض الفوضى وتم بحمد الله تدارك الأمر بالسرعة الممكنة“.

وتابع البيان؛ ”تنوه الوزارة أنها لن تترك هذا الحدث يمر دون تحقيق ومساءلة قانونية لمن انتهك خصوصية المستشفى، وكذلك العاملين المسؤولين عن الأمن في المستشفى وقت وقوع الحادثة، وبعدها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمنع وقوع مثل هذه الظواهر غير المسؤولة وغير الحضارية مستقبلًا“.