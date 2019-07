الكويت.. التحقيق في حادثة لعب أطفال بـ“السكوتر“ داخل أروقة مستشفى العدان (فيديو)

View this post on Instagram

أعلن مستشفى العدان بالكويت، عن فتح تحقيق في واقعة إدخال أحد الزوَار أطفاله إلى أحد أجنحة المستشفى، للَعب بالسكوتر، أثناء انشغال أحد رجال الأمن المسؤولين عن مراقبة الباب. . وكشف المستشفى عبر حسابه في موقع "تويتر" أن أحد الزوار استغل انشغال رجل الأمن المسؤول عن مراقبة الباب بساعة متأخرة من الليل، وأدخل أطفاله للَعب بالسكوتر برواق قسم الباطنية، بعيدًا عن أجنحة المرضى، وتسبب ببعض الفوضى بالمستشفى". . وجاء تعليق المستشفى عقب تداول مقطع فيديو أظهر الأطفال أثناء لعبهم بالسكوتر داخل أروقة المستشفى، محدثين بعض الضجيج.