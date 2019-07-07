وفاة الضابط الكويتي مشعل الدويش وزوجته وابنيه بحادث في السعودية

لقي العقيد في وزارة الداخلية الكويتية مشعل بدر الدويش وزوجته واثنان من أبنائه، اليوم الأحد، مصرعهم بعد تعرضهم لحادث مروري مروع في المملكة العربية السعودية.

وذكر مصدر أمني لصحيفة ”الرأي“ الكويتية، أن السلطات السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث والتحقيق فيه.

وقال أخوه سطام الدويش: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي/ مشعل بدر مهاوش الدويش وزوجتة واثنان من أبنائه وسيتم الدفن بإذن الله اليوم الأحد بعد صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات عنوان العزاء الفروانيه قطعة ٢ شارع ٧٨ منزل ٧ إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون“.

بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره إنتقلوا الى رحمة الله تعالى

أخوي/ مشعل بدر مهاوش الدويش

وزوجتة وأثنين من أبنائه

و سيتم الدفن بإذن الله اليوم الأحد بعد صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات عنوان العزاء

الفروانيه قطعة ٢ شارع ٧٨ منزل ٧ إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون — سطام مطلق الدويش (@sattamaldeweesh) July 7, 2019

ومن المقرر أن يتم دفن المتوفين اليوم عقب صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات شمال شرق الكويت.

خالص العزاء لأسرة الدويش الكرام

بوفاة العقيد / مشعل بدر الدويش

وزوجته وابنائه اثر حادث اليم في

المملكه العربيه السعوديه إنا لله وإنا اليه راجعون ???? pic.twitter.com/0865FPFzoQ — الحميدي المطيري (@Alhomedy222) July 7, 2019

وتتكرر الحوادث المرورية في السعودية والكويت، بشكل متواصل، إذ تعتبر من أكثر أسباب الوفيات بالرغم من الإجراءات التي تبذلها سلطات البلدين للحد من هذه الحوادث، من خلال إصدار القوانين المرورية الصارمة وتحسين الطرقات وتوسيعها.

وأشاد عدد من المعلقين بالراحل.