وفاة الضابط الكويتي مشعل الدويش وزوجته وابنيه بحادث في السعودية

وفاة الضابط الكويتي مشعل الدويش وزوجته وابنيه بحادث في السعودية

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

لقي العقيد في وزارة الداخلية الكويتية مشعل بدر الدويش وزوجته واثنان من أبنائه، اليوم الأحد، مصرعهم بعد تعرضهم لحادث مروري مروع في المملكة العربية السعودية.

وذكر مصدر أمني لصحيفة ”الرأي“ الكويتية، أن السلطات السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث والتحقيق فيه.

وقال أخوه سطام الدويش: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي/ مشعل بدر مهاوش الدويش وزوجتة واثنان من أبنائه وسيتم الدفن بإذن الله اليوم الأحد بعد صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات عنوان العزاء الفروانيه قطعة ٢ شارع ٧٨ منزل ٧ إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون“.

ومن المقرر أن يتم دفن المتوفين اليوم عقب صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات شمال شرق الكويت.

وتتكرر الحوادث المرورية في السعودية والكويت، بشكل متواصل، إذ تعتبر من أكثر أسباب الوفيات بالرغم من الإجراءات التي تبذلها سلطات البلدين للحد من هذه الحوادث، من خلال إصدار القوانين المرورية الصارمة وتحسين الطرقات وتوسيعها.

وأشاد عدد من المعلقين بالراحل.

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