شاهد.. كيف تصرف سائق متهور أثناء قيادة مركبته في الأردن (فيديو)

اعتقل الأمن الأردني سائقًا متهورًا، بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقود سيارته في شارع عام، وذلك بعد أن اعتلى زملاؤه سطح المركبة، وجلس أحدهم على غطاء المحرك.

ووثق الفيديو، الذي نشرته اليوم السبت إدارة السير بمديرية الأمن العام في الأردن، لحظة خروج السائق المتهور من المركبة أثناء قيادتها، وتركها تسير بدونه، في مشهد غريب معرّضًا حياته وحياة أصدقائه للخطر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مباحث المرور في إدارة السير ضبطت السائق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضده، واحتجزت المركبة في ساحة الحجز المخصصة لذلك، وذلك بعد التحقيق في مقطع الفيديو فور وصوله إليها، حيث تمكنت من تحديد المركبة وسائقها.