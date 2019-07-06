الرعب يتملك مذيعين أمريكيين على الهواء بسبب زلزال (فيديو)

تعرض المذيعان بشبكة CBS الأمريكية، خوان فرنانديز، وسارة دونتشي، للحظات مرعبة على الهواء مباشرة عند وقوع زلزال في جنوب كاليفورنيا.

وكان فرنانديز ودونتشي على الهواء مباشرة عندما ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.1 درجة الاستديو، وتعرض لهزات عنيفة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقالت دونتشي وعلامات الذعر تظهر على وجهها: ”نشهد الآن بعض الهزات، ونحن نحرص على ألا يحدث أي شيء في الاستوديو هنا“.

وأمسكت سارة بذراع زميلها فرنانديز، وقالت: ”هذا زلزال قوي للغاية، ونشهد اهتزازًا قويًا للغاية، أعتقد أننا نحتاج إلى الاختباء تحت مكتب خوان“.

وشرعت دونتشي في التستر تحت المكتب، ثم توقفت الشبكة فجأة عن البث وأذاعت إعلانًا تجاريًا.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم السبت، بحدوث زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة في جنوب كاليفورنيا، بعد يوم من أقوى زلزال في المنطقة منذ 25 عامًا.

ويعتبر هذا الزلزال هو الأقوى منذ عقدين، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووقع الزلزال بالقرب من مدينة ريدجكريست، على بعد حوالي 240 كيلومترًا شمال شرق لوس أنجلوس.