مشاجرة عنيفة بين أربع شبان كويتيين تدخل أحدهم العناية المركزة

وقعت مشاجرة دامية بين أربعة شبان في منطقة الشاليهات بالكويت تسببت بدخول أحدهم العناية المركزة في مستشفى العدان بعد تعرضه لضرب مبرح.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، الجمعة، أن أحد الشبان قام بدهس خصمه بالسيارة، مضيفًا أن الداهس ذاته أدخل المستشفى بعد تعرضه لضربٍ مبرح.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصدر أمني أن أطراف المشاجرة هم أربعة شبان جميعهم في العقد الثاني من العمر، وقد وقعت المشاجرة في منطقة الشاليهات، حيث تقدم اثنان منهما ببلاغ ضد الآخرين بعد اتهامهما بتعمد دهسهما بالسيارة مرفقين بلاغهما بتقرير طبي.

وأضاف المصدر الأمني أنه بعد ساعات من تقدم الشخصين ببلاغ ضد الاثنين الآخرين، حضر أحد المبلَغ عنهما في ذات القضية، وقال إنه وصديقه هما المجني عليهما وتعرضا للضرب المبرح من قبل الشابين المبلغين، وأن صديقه الآخر المتهم بحادثة الدهس بالسيارة يصارع الموت داخل المستشفى بعد تعرضه للضرب.