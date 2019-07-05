وافد يتسبب بوفاة شخص في السعودية ويفر هاربًا

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية من القبض على مقيم تسبب بحادث مروري الأسبوع الماضي، وأسفر عن وفاة أحد أطراف الحادث، قبل أن يفر هاربا.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بتسبب شخص بحادث مروري وفراره من موقع الحادثة بعد حدوث وفاة، وذلك قبل 5 أيام.

وأوضح صاحب البلاغ أن الشخص الفار موجود في أحد المطاعم، فتوجهت قوى الأمن إلى الموقع، حيث ألقت القبض عليه، واتضح أنه باكستاني الجنسية.

واعترف، الباكستاني، بالتحقيقات بالحادث وبفراره من الموقع، حيث قال إنه كان يقود مركبة آنذاك تعود ملكيتها لإحدى الشركات.