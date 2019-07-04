عقوبات بالسجن بعد حريق في مدرسة داخلية للبنات في تركيا

حكمت محكمة تركية، يوم الخميس، على 12 شخصًا اتهموا بأنهم مسؤولون عن الحريق الذي شب في مدرسة داخلية للبنات في 2016؛ ما أثار صدمة في تركيا، وحث السلطات على مراجعة التدابير المعتمدة في حال وقوع حريق.

وحكم على 12 شخصًا بعقوبات بالسجن تراوحت بين سبعة أشهر و12 عامًا، كما أفادت المحامية أيفرين اسلر.

وصدرت بحق مدير المدرسة ومسؤولين فيها عقوبات أكثر قسوة بعدما وجهت إليهم تهمة ”القتل بسبب الإهمال“.

وخلال الحريق الذي نشب في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في مدرسة للبنات في ألداغ جنوب تركيا، قتلت 11 فتاة وموظفًا. وكان عدد من الناجين ألقوا بأنفسهم من النوافذ؛ هربًا من ألسنة اللهب.

وكشف التحقيق خللًا وإهمالًا أثارا استياءً كبيرًا في تركيا. وبعد وقوع الحريق عثر على جثث متفحمة أمام مخرج الطوارئ الذي كان مغلقًا.

وكانت مجموعة دينية نافذة تشرف على هذه المدرسة، واتهمت المعارضة السلطات بعدم فرض رقابة صارمة على هذا النوع من المؤسسات التي تضاعفت منذ وصول رجب طيب أردوغان إلى سدة الحكم في 2002.

وتتولى جمعيات دينية في تركيا إدارة مدارس خاصة وداخلية، وهو وضع تنتقده المعارضة ونقابات المعلمين التي تعتبر أن من المستحيل مراقبة عملها بفعالية.