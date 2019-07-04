سطو مسلح على بنك في المفرق الأردنية (صور)

تعرض فرع ”بنك المؤسسة العربية المصرفية“ بمحافظة المفرق، شمال شرق الأردن، صباح اليوم الخميس لعملية سطو مسلح من قبل شخص مجهول، إذ تمكن من سلب مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

وقال البنك، إن فرعه الكائن في مدينة المفرق تعرّض لسطو مسلح، اليوم الخميس، إذ سرق المسلح مبلغًا ماليًّا قدره 4.889 دينارًا أردنيًّا، مؤكدًا عدم وقوع ضحايا أو تعرض أحد للأذى.

وأشار البنك في بيان له، إلى أنه ”تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي استجابت بأقصى سرعة، وتقوم حاليًّا بإجراء اللازم في مثل هذه الحالات“.

وأكد البنك أن جميع المبالغ النقدية في جميع الفروع مؤمنة بالكامل، وأن فروعه الأخرى تعمل كالمعتاد دون أي تغيير.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا يبدو أنها التقطت من كاميرا للمراقبة، قالوا إنها منسوبة للمسلح الذي سطا على البنك.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن بلاغًا ورد صباح اليوم لمديرية شرطة محافظة المفرق بدخول شخص مجهول ومسلح لفرع أحد البنوك في المحافظة، وسلب مبلغًا ماليًّا تحت تهديد السلاح ولاذ بالفرار من المكان، موضحًا أن التحقيقات بوشرت من قبل الأجهزة المختصة لتحديد هوية الفاعل.

وشهدت عدة بنوك في الأردن أخيرًا سلسلة من عمليات السطو المسلح، تركزت كثافتها في العام الماضي والذي شهد 6 عمليات سطو مسلح، ألقي القبض على 5 من منفذي تلك العمليات، بينما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن شخص سادس، وفق وسائل إعلام محلية.

واستهدفت عمليات السطو العام الماضي بنك الاتحاد في منطقة عبدون، بنك سوسيته جنرال في منطقة الوحدات، فرع البنك العربي في المدينة الرياضية، فرع بنك العربي الإسلامي في منطقة خلدا، فرع البنك العربي بشارع مكة، والبنك التجاري في منطقة صويلح.

ولم تقتصر عمليات السطو المسلح في المملكة على البنوك فقط، إذ سجلت عمليات أخرى استهدفت محطات محروقات وصيدليات ومكاتب بريد ومحال تجارية، ومحلات صرافة.