صدم متعمد لسيارة في القصيم السعودية.. والشرطة تتدخل (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، القبض على قائد مركبة وآخر كان برفقته، بعد أن ظهرا في مقطع فيديو متداول، حيث قام قائد المركبة بصدم مركبة رباعية متوقفة أمام منزل مالكها في منطقة القصيم، عن عمد بقصد إتلافها، وذلك وفق حسابات إخبارية وناشطين في المملكة.

هو بدا يكسر القزاز #جيل_التسعينات

الغريب مصورينه اكثر من واحد

يمكن مشهد من مسلسل pic.twitter.com/2k0Ti16JdR — ابو هديل (@abdlah_3) July 3, 2019

وأظهر مقطعا فيديو متداولان عبر مواقع التواصل، حدثًا يقوم بتحطيم نوافذ مركبة (مركونة) بوساطة لافتة، ثم صدمها بسيارة كان يقودها عدة مرات بقصد الإضرار، بينما ظهر آخر كان يجلس بجواره.

ولم تعرف دوافع قيام الشابين بتصرفهما إلى حد اللحظة، وقد أشارت التقارير المحلية إلى أن الواقعة جرت في منطقة القصيم، وأن الشابين كانا في حالة غير طبيعية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.