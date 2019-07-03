شاب يسكب الماء على رئيس شركة ”بايدو“ الصينية (فيديو)

سكب شاب زجاجة ماء فوق روبين لي، الرئيس التنفيذي لشركة ”بايدو“ الصينية، خلال حفل افتتاح مؤتمر سنوي تنظمه شركة البحث العملاقة اليوم الأربعاء.

وكان لي يتحدث عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خطاب عندما اقترب منه الشاب وسكب الماء فوق رأسه ثم ابتعد، وصاح متسائلاً باللغة الإنجليزية: ”ما مشكلتك؟“.

وأضاف بهدوء وسط تصفيق الحضور: ”هناك العديد من الصعوبات على الطريق لتحقيق الذكاء الاصطناعي، لكن ذلك لن يؤثر على عزم بايدو“، وأكمل خطابه بعد ذلك.

وحدثت الواقعة في بداية مؤتمر (بايدو كرييت 2019)، وهو تجمع سنوي تعرض فيه الشركة أحدث ما توصلت له في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة في وقت لاحق إن شخصًا ما ”سكب ماء باردًا“ على الذكاء الاصطناعي، لكنها ستمضي قدمًا في طريقها ولن تتراجع.

ولطالما كانت ”بايدو“ ورئيسها هدفًا لغضب معلن من مشاكل متصورة مرتبطة بعمليات البحث.

وواجهت الشركة انتقادات كبيرة عام 2016 بعدما توفي طالب صيني كان قد سعى لعلاج طبي منشور في إعلان على صفحات بايدو.

وخلال العام الجاري، لاقت انتقادات وجهها صحفي لجودة نتائج البحث على بايدو انتشارًا كبيرًا.

وسخر بعض المعلقين من واقعة سكب الماء على موقع ”ويبو“ للتواصل الاجتماعي.