السعودية.. العثور على سيارة المفقود ”زيد“ وضبط شخص استغل بطاقته البنكية

لا يزال ذوو الشاب زيد إبراهيم حمدي، البالغ من العمر 29 عامًا، يبحثون عنه بعد اختفائه في ظروف غامضة، منذ ليلة عيد الفطر، في المملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن هناك شكوكًا بشأن وجود شبهة باختفاء زيد، خاصة بعد العثور على سيارته متوقفة في أحد الأودية، واستخدام شخص لبطاقة الصراف الخاصة به.

وقالت أسرة الشاب المفقود، والذي يعمل مساعد طبيب أسنان في مستشفى، إنه تم التواصل معه آخر مرة في 29 رمضان، وبعدها عثرت الأجهزة الأمنية على مركبته بأحد الأودية في منطقة جازان، ثم تمكنت من ضبط أحد الأشخاص الذي كان يقوم بعمليات بنكية عبر خدمة ”مدى“ من بطاقة صراف الشاب المفقود، والذي ادعى أثناء التحقيق أنه عثر عليها ملقاة في أحد الشوارع.

يذكر أن قضية اختفاء مشابهة لتوفيق العتيبي قد وقعت قبل أيام في المملكة، حيث عثر بداية على مركبته وحولها آثار عراك ودماء، ليتم اكتشاف مقتله في وقت لاحق من قبل أحد الأشخاص الذي دل على مكان جثته قرب محافظة مهد الذهب.