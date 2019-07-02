50 قتيلًا على الأقل إثر احتراق شاحنة وقود بنيجيريا (صور)

قتل 50 شخصًا على الأقل، عندما اشتعلت النيران في وقود كانوا يسحبونه من شاحنة صهريج تعرضت لحادث بولاية بنوي في وسط نيجيريا.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، اليوم الثلاثاء، إنّ ”شاحنة محملة بالوقود انقلبت أمس، والناس كانوا يسحبون الوقود منها عندما اندلع الحريق مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا. وأصيب آخرون بجروح بالغة ونقلوا للمستشفى“.

ومثل هذه الوقائع شائعة في نيجيريا، لكن نادرًا ما تكون أعداد الوفيات مرتفعة هكذا.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قتل 60 شخصًا عندما اشتعلت النيران في نفط يتسرب من خط أنابيب بجنوب شرق البلاد.