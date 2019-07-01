مصرع 31 شخصًا إثر سقوط حافلة بواد في كشمير (فيديو وصور)

لقي 31 شخصًا مصرعهم وجُرح سبعة آخرون، الاثنين، جراء سقوط حافلة مكتظة بالركاب في واد ضيق بالشطرالخاضع لسيطرة الهند بإقليم كشمير المتنازع عليه.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن أنغريز سينغ رانا، منسق الشؤون المدنية بالمنطقة، أن الحافلة سقطت من طريق جبلي في الهيمالايا عندما تعثر السائق في اجتياز منحنى بالطريق.

_UPDATE_

32 dead after overloaded minibus plunges into gorge in Kishtwar >>> A overloaded minibus (JK 17 6787) skidded off the road and plunged into a deep gorge in Kishtar distrct of Jammu and Kashmir on Monday, resulting into death of 32 passengers. pic.twitter.com/JMtfVXKgZ5 — Rakesh Yadav (@RakeshY29718307) July 1, 2019

وأضاف أن الحافلة سقطت من ارتفاع 150 مترًا، موضحًا أن مسؤولين محليين يحققون فيما إذا كان الحادث ناجمًا عن عطل فني أم خطأ من جانب السائق.

وذكر ضابط الشرطة إم كي سينها، أن الحافلة، المكونة من 27 مقعدًا كانت مكتظة بالركاب وقت وقوع الحادث، وأنها ارتطمت بالصخور عند سقوطها وتحطمت إلى قطع.

وأضاف أنه تم انتشال سبعة جرحى جميعهم في حالة حرجة.

وتشهد الهند أعلى معدل ضحايا جراء حوادث الطرق في العالم، حيث يلقى نحو 150 ألف شخص مصرعه سنويًا مع جرح نحو 470 ألفًا بسبب القيادة المتهورة والطرق التي لا تتم صيانتها، حسب المصدر نفسه.