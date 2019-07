مصرع 31 شخصًا إثر سقوط حافلة بواد في كشمير (فيديو وصور)

لقي 31 شخصًا مصرعهم وجُرح سبعة آخرون، الاثنين، جراء سقوط حافلة مكتظة بالركاب في واد ضيق بالشطرالخاضع لسيطرة الهند بإقليم كشمير المتنازع عليه.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن أنغريز سينغ رانا، منسق الشؤون المدنية بالمنطقة، أن الحافلة سقطت من طريق جبلي في الهيمالايا عندما تعثر السائق في اجتياز منحنى بالطريق.

_UPDATE_

32 dead after overloaded minibus plunges into gorge in Kishtwar

>>> A overloaded minibus (JK 17 6787) skidded off the road and plunged into a deep gorge in Kishtar distrct of Jammu and Kashmir on Monday, resulting into death of 32 passengers. pic.twitter.com/JMtfVXKgZ5

— Rakesh Yadav (@RakeshY29718307) July 1, 2019