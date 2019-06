بالفيديو.. انهيار لعبة ملاهٍ خطيرة يودي بحياة فتاة

View this post on Instagram

أظهر مقطع فيديو مروّع وثقه شهود، لحظة انهيار لعبة ملاهٍ خطيرة، في أوزباكستان، مما أدى إلى سقوط العشرات على الأرض ومقتل فتاة. . وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن اللعبة كانت تدور وتتأرجح في الهواء وهي تحمل راكبيها، عندما وقعت الكارثة وانكسرت الذراع المعدنية التي تحملها إلى نصفين.