فضّل السجن على النوم مع زميله في الغرفة

المصدر: ا ف ب

أراد رجل أمريكي أن يزجّ في السجن لخلاف مع رفيقه في الشقة، فاقتحم مركزًا للشرطة قرب ”سياتل“ مع علبة من كعكات ”دوناتس“ لتقديمها للشرطيين.

ووفق مكتب الشرطة في مقاطعة كينغ كاونتي، اقتحم الرجل البالغ من العمر 26 عامًا الأسبوع الماضي مركز شرطة فيروود خلال الليل مستفيدًا من الظلام، وتسلل إلى الداخل في انتظار عناصر الشرطة.

وقد عثروا عليه جالسًا وقدماه على كرسي وكان يشاهد التلفزيون ويدخن سيجارًا.

وعندما سئل عن الأسباب التي دفعته إلى اقتحام مركز الشرطة قال ”أفضّل الدخول إلى السجن“ بجرم اقتحام مبنى بدلًا من جريمة ”قتل زميلي في الغرفة“.

ولم تتبين ماهي القصة مع زميله في الغرفة التي كانت ستتسبب بوضعه خلف القضبان.

ولكن لتجنّب إثارة غضب الشرطيين بسبب اقتحامه المكتب، جلب هذا الرجل ”عرض سلام“ وهو عبارة عن علبة من كعك الدوناتس. وقد حقق الشرطيون رغبته وأودعوه السجن.