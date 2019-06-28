دراسة: ضحايا الـ“سيلفي“ أكثر بـ 5 أضعاف من هجمات سمك القرش

منذ ظهورها على الساحة كصيحة، تسببت صور السيلفي بإصابات وحالات وفاة عديدة، إذ كشفت دراسة صادمة أن عدد ضحايا السيلفي بات 5 أضعاف ضحايا هجمات سمك القرش.

وخلال العقد الماضي، تزايد عدد ضحايا السيلفي تدريجيًا كل عام، حيث أصبحت الهواتف الذكية أكثر تطورًا وشجعت عصى السيلفي الأشخاص على تصوير أنفسهم.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه مع سعي المستخدمين وراء السيلفي الجريء والمذهل، زاد التهور الذي يودي بحياة المستخدم في كثير من الأحيان.

ووفقًا للدراسة الهندية، توفي 259 شخصًا على الأقل أثناء التقاط سيلفي في جميع أنحاء العالم في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2011 وتشرين الثاني/نوفمبر 2017، مقارنة بـ 50 شخصًا فقط قتلوا؛ بسبب هجمات أسماك القرش في نفس الفترة.

وبينما تميل السيدات لالتقاط صور سيلفي أكثر، وجد الباحثون أن الرجال هم الأكثر عرضة لخطر السيلفي، إذ يشكلون 75% من ضحايا السيلفي، في حالات مثل الغرق أو الحوادث أو السقوط خلال لحظة التصوير.

وتتصدر الهند البالغ عدد سكانها أكثر من 1.3 مليار نسمة، قائمة الدول ذات وفيات السيلفي بعدد ضحايا وصل 159 ضحية حتى الآن، أي أكثر من نصف إجمالي ضحايا السيلفي في العالم.