نائب بحريني يروي تفاصيل نجاته مع زميله من التفجير الإرهابي في تونس (صور)

روى عضو البرلمان البحريني النائب عمار آل عباس، تفاصيل نجاته برفقة النائب محمود البحراني من الانفجار الإرهابي، الذي ضرب اليوم الخميس، العاصمة تونس.

وكان النائبان ضمن وفد مجلس النواب البحريني للمشاركة في المنتدى البرلماني الإقليمي الأول للصحة والرفاه في إقليم شرق المتوسط، والذي عقد خلال الفترة 24 – 26 من شهر حزيران/يونيو الجاري في تونس العاصمة.

وقال النائب آل عباس، لصحيفة ”الأيام“، إنه كان برفقة النائب البحريني: ”عندما تفاجأنا بانفجار قوي بقربنا، اهتزت له الدنيا من حولنا، حيث كنا قريبين جدًا من موقع الانفجار“.

وأشار إلى أنه جراء الانفجار ”حدث استنفار كبير في كامل المنطقة وتم تطويقها بالكامل، وكانت عملية خروجنا من المنطقة بداية صعبة ولكن ولله الحمد توفقنا للخروج بسلام وتوجهنا للفندق، الذي نقيم به“.

وطمأن النائب آل عباس بسلامة جميع البحرينيين المتواجدين في تونس، مؤكدًا عدم تسجيل أية إصابات بينهم في أعقاب التفجيرات التي شهدتها العاصمة.