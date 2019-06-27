3 أسماك قرش تنهي حياة سائحة أمريكية أمام أعين والديها (صور)

في حادث مأساوي انتهى سعي سائحة أمريكية للاستمتاع بوقتها، واستكشاف المناطق الساحلية الخلابة لنهاية مروعة، حيث هاجمتها 3 أسماك قرش أثناء السباحة في جزر البهاما، أمس الأربعاء.

وكانت جوردان ليندسي 21 عامًا، من ولاية كاليفورنيا، تسبح بالقرب من جزيرة ”روز“ في مياه المحيط الأطلسي الشمالي في حوالي الساعة 2 مساءً عندما تعرضت للهجوم.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سافرت ”ليندسي“ إلى الجزيرة مع عائلتها على متن قارب سياحي أحضر الزوار إلى الجزيرة؛ لممارسة رياضة الغطس، ومشاهدة الخنازير البرية عندما ظهرت أسماك القرش.

حيث هاجمت 3 أسماك قرش شرسة ”ليندسي“ وتركتها تعاني من إصابات مروعة تشمل تمزق ذراعها الأيمن، وجروحًا عميقة في ذراعها اليسرى وساقيها ومؤخرتها.

ومن جانبهما، قال والدا ليندسي إنهما رأيا أسماك القرش تقترب وصاحا لتحذيرها، لكنها لم تسمعهما في الوقت المناسب.

وسرعان ما تدخلت فرق الإنقاذ ونقلت ليندسي إلى الشاطئ، ومن ثم إلى مستشفى العاصمة ”ناساو“، ولكنها توفيت متأثرة بجراحها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: ”يمكننا أن نؤكد وفاة مواطنة أمريكية في جزر البهاما متأثرة بجراحها، بعد هجوم أسماك القرش في يوم 26 يونيو الجاري“.

ومن المقرر نقل جثة ليندسي إلى مستشفى الأميرة ”مارغريت“ في ناساو لتخضع للتشريح قبل نقلها إلى كاليفورنيا عن طريق السفارة الأمريكية.