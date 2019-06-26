والد الطفلين الإماراتيين ضحيتي ”حريق مضب“ يروي تفاصيل الفاجعة

كشف ربيع سالم السعيدي، والد الطفلين اللذين توفيا في حادث حريق مضب في الفجيرة بدولة الإمارات، تفاصيل اللحظات الأخيرة من الواقعة، مبينا أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا أثناء تواجده في العمل من أهله، يبلغونه بضرورة الحضور لوجود حريق في منزله، حيث عاد إلى المنزل ليجد أن طفليه قد فارقًا الحياة.

وأضاف: ”ودعتهما في الصباح قبل التوجه إلى العمل، ولم أتصور أن أعود وأجدهما جثتين، بعدما حاصرتهما النيران وهما طفلان ضعيفان، فحاولا الاختباء من النيران أسفل السرير“.

وتابع، أن طفليه كانا يلعبان في غرفة نومهما في العاشرة صباحًا، وحين خرجت خالتهما، التي تقيم معهما في المنزل نفسه، وجدت الدخان يتصاعد من الغرفة، وعلى الرغم من محاولاتها المتكررة فتح الباب لإخراج الطفلين إلا أنها لم تتمكن من ذلك بسبب الضغط الشديد، نتيجة الدخان والحرارة المرتفعة التي سببتها النيران، ما جعلتها تستنجد بوالدتها (جدة الأطفال).

وقال ”السعيدي“، إن جدتهما لم تجد حلاًّ سوى الخروج من المنزل بسرعة والاستنجاد بالأشخاص الذين وجدتهم أمامها، من أجل الاتصال بالدفاع المدني لإنقاذ الطفلين من الحريق.

وبين أن ”خال الطفلين حضر مسرعًا إلى المنزل بعد تلقيه اتصالاً من شقيقته، وحاول إنقاذ الطفلين، لكنه لم يستطع، وحين حضرت فرق الدفاع المدني تمكنت من فتح الباب بمعداتها، ووجدت الطفلين مختبئين تحت السرير هربًا من الحريق وقد فارقا الحياة“.

يذكر أن بلاغًا ورد عن احتراق غرفة في منزل مكون من طابقين لأسرة إماراتية، يوم الاثنين، وبتوجه رجال الإطفاء إلى الموقع تمكنوا من إخماد الحريق وإنقاذ بقية أفراد الأسرة، إلا أن الحريق أسفر عن وفاة شقيقين أحدهما ولد يدعى فهد (4 سنوات) والأخرى بنت وتدعى حور (3 سنوات).