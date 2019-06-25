54 ألف دونم حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية في العراق

طالت حرائق المحاصيل الزراعية في العراق، أكثر من 54 ألف دونم، وفق حصيلة أخيرة أصدرتها مديرية الدفاع المدني في البلاد، والتي أشارت إلى أنّ ”مجموعة المساحات المنقذة بلغ أكثر من مليوني دونم“.

وقالت المديرية في بيان، الثلاثاء، إنّ ”حصيلة المحاصيل الزراعية التي احترقت من 8 أيار/ مايو، حتى 24 حزيران/ يونيو الجاري، بلغت 328 حادثًا“.

وأوضحت أنّ ”مجموع المساحة المحترقة بلغت 54380 دونمًا (الدونم في العراق يعادل 2500 متر مربع)، ومجموع المساحة المنقذة بلغ 2.005 مليون دونم“.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، التهمت حرائق كبيرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من البلاد، ولم تتمكن السلطات من معرفة الجهات التي تقف وراء ظاهرة حرق الحقول الزراعية حتى الآن.