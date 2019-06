تنمر طلاب على زميلهم في باص مدرسة يشعل الجدل في الإمارات (فيديو)

View this post on Instagram

بعد إنتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي شرطة الشارقة باشرت الاجراءات القانونية ضد حالة التنمر في اطار انتشار الفيديو المؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر حالة للتنمر لعدد من الاطفال على زميلهم داخل حافلة المدرسة. وحرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على مكافحة الظواهر السلبية، ودرء مخاطرها ومنها التنمر، فقد باشرت شرطة الشارقة إجراءتها باستدعاء أولياء أمور الطلبة للتحقيق في الواقعة، ومعرفة الدوافع المؤدية الى ذلك، وذلك بالتعاون مع إدارة المدرسة والجهات التعليمية والتربوية.. وأنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحادثة. وتشدد شرطة الشارقة على أهمية الدور الذي تلعبه العائلة وأولياء الأمور والمعلمون وأفراد المجتمع في مقاومة التنمر، يتحمّل كل فرد مسؤولية اجتماعية في التصدي لأية حالة تنمر يشهدها، والتدخل لإيقافها، والوقوف مع الضحية، أو حتى إبلاغ الجهات المختصة لو لزم الأمر. كما تدعو كافة شرائح المجتمع إلى الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وكافة التقنيات الحديثة ، وذلك من خلال عدم تبادل المعلومات أو تصوير الاشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي. داعين إلى ضرورة التنبه لخطورة المشكلة والعمل على مكافحتها من خلال تعزيز الجانب التكاملي بين أفراد المجتمع. #شرطة_الشارقة #shjpolice