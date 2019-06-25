تنمر طلاب على زميلهم في باص مدرسة يشعل الجدل في الإمارات (فيديو)

فتحت شرطة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، تحقيقًا في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، ويوثق واقعة اعتداء طلبة أحداث على طالب آخر داخل باص مدرسة.

وأظهر مقطع الفيديو، مجموعة من الأولاد الذين بدوا في المرحلة الابتدائية، وهم يعتدون على آخر، ويقومون بضربه وإهانته وسبه.

ومن غير المعروف ملابسات الواقعة، وسبب تواجد الطلبة في باص بمفردهم دون مشرف أو مشرفة، كما لم يكن واضحًا إذا كان السائق موجودًا.

وفتحت شرطة الشارقة تحقيقًا، بعد انتشار مقطع الفيديو، حيث أعلنت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنها باشرت باستدعاء أولياء أمور الطلبة للتحقيق في الواقعة، ومعرفة الدوافع وراءها.