الأردن.. اعتقال لص لجأ لطريقة ”غريبة“ لإخفاء المسروقات‎‎

لجأ لص مجهول الهوية إلى طريقة ”غريبة“ لإخفاء مبلغ مالي كبير، من خلال ”دفنه“ تحت الأرض بعد أن سرقهُ من خزنة حديدية في أحد المنازل في محافظة المفرق شمال شرق الأردن.

وفي التفاصيل، قالت مديرية الأمن العام الأردني إن بلاغًا ورد بخصوص حادثة سطو على أحد المنازل وسرقة مبلغ مالي يُقدر بنحو 56 ألف دولار.

وأكدت المديرية أن كوادرها العامة في شعبة البحث الجنائي في محافظة المفرق تمكنت من تحديد هوية السارق، واعتقاله خلال وقت قياسي من تنفيذه للسرقة.

وأشارت إلى أن السارق، الذي اعترف بجريمته ودفنه المبلغ المالي لإخفائه، من أصحاب السوابق على خلفيات سرقات ومخدرات، مؤكدة أنه تم استرجاع المبلغ المسروق والتحفظ عليه، وفقًا لوكالة ”الحقيقة“ الإخبارية المحلية.