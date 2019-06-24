وفاة طفلين إماراتيين بحريق في الفجيرة

صرح الدفاع المدني بالفجيرة في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، باحتراق منزل أحد المواطنين في منطقة مضب، ما أسفرعن وفاة طفلين (يبلغان 3 و4 أعوام)، وفق وسائل إعلام محلية.

ولم ترد المزيد من التفاصيل عن الواقعة لحد اللحظة، وأسباب وتفاصيل نشوب الحريق.

وتشهد بلدان الخليج العربي العديد من حالات حرائق المنازل نظرًا لارتفاع درجة الحرارة والاعتماد الواسع على أجهزة الكهرباء والتكييف الهوائي.

وشهدت الفجيرة العام الماضي حادث حريق مأساوي توفي فيه 7 أشخاص اختناقًا في حريق منزلهم بالفجيرة أثناء نومهم.

وأدت الحادثة آنذاك إلى توجيه نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني في بيوت المواطنين الإماراتيين كافة.