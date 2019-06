شاب سعودي ينقذ محطة وقود من كارثة محققة (فيديو)

View this post on Instagram

تمكن شاب سعودي من منع كارثة محققة بعد اشتعال حريق في محطة وَقود بطريق #الملك_عبدالعزيز في محافظة "#ينبع"، نتيجة ارتطام سيارة كان صاحبها قادمًا للتزود بالوقود في الخزان الذي انقلب من التصادم قبل أن تشتعل فيه النيران. وسارع الشاب على الفور إلى استخدام طفايات الحريق لإخماد النيران، في الوقت الذي لم يكن فيه أحد ليساعده في بداية الواقعة، كما يتضح من مقطع فيديو لكاميرا مراقبة في المكان، تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.