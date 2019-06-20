شاب سعودي ينقذ محطة وقود من كارثة محققة (فيديو)

تمكن شاب سعودي من منع كارثة محققة بعد اشتعال حريق في محطة وَقود بطريق الملك عبدالعزيز في محافظة ”ينبع“، نتيجة ارتطام سيارة كان صاحبها قادمًا للتزود بالوقود في الخزان الذي انقلب من التصادم قبل أن تشتعل فيه النيران.

وسارع الشاب على الفور إلى استخدام طفايات الحريق لإخماد النيران، في الوقت الذي لم يكن فيه أحد ليساعده في بداية الواقعة، كما يتضح من مقطع فيديو لكاميرا مراقبة في المكان، تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبادر الشاب المنقذ ويدعى ثامر المرزوقي إلى سحب طفايات الحريق من بين المضخات، واستمر في توجيه خراطيمها الواحدة تلو الأخرى حتى أخمد النار بكل هدوء وحكمة؛ على الرغم من خطورة الموقف على حياته.

وكان الشاب طلب من العمال والمتواجدين إخلاء السيارات من الموقع؛ خوفًا من تفاقم الكارثة، وقام بالاتصال على الدفاع المدني في ينبع الذي وصل بوقت قياسي على الرغم من الحركة المرورية المزدحمة، حسب صحيفة ”سبق“ السعودية.