إصابة عهد التميمي وأسرتها في حادث مروري مروع (صور)

أفادت مصادر فلسطينية محلية، اليوم الأربعاء، بأن الأسيرة المحررة والناشطة الفلسطينية البارزة عهد التميمي وعددًا من أفراد أسرتها تعرضوا لإصابات متفاوتة بعد تعرضهم لحادث مروري مروع.

وأفادت المصادر بأن الحادث وقع عندما كانت العائلة تسير على الطريق الرابط بين قريتي ”كفرعين“ و“النبي صالح“، غرب رام الله، حيث كانت عهد برفقة والدها باسم ووالدتها نيرمين.

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، صورًا لعهد وأفراد أسرتها خلال تلقيهم العلاج الطبي اللازم بأحد المستشفيات، فيما ظهرت عهد ملقاة على سرير العلاج ومخفية ملامح وجهها.

إصابة عهد التميمي وعدد من أفراد اسرتها نتيجة إنقلاب مركبتهم في حادث سير مروع صباح اليوم. تم النشر بواسطة ‏أحوال الطرق والحواجز – فلسطين‏ في الأربعاء، ١٩ يونيو ٢٠١٩

وذكرت المصادر المحلية أن ”إصابة عهد التميمي وأسرتها في الحادث جاءت نتيجة انقلاب مركبتهم في حادث سير مروع وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم“.

واتضح من خلال الصور المتداولة أن سيارة أسرة عهد التميمي تعرضت لحادث شديد الخطورة أدى إلى إحداث أضرار بليغة بهيكل السيارة.