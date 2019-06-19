انفجار في محطة وقود يفضح مهرب مخدرات (فيديو)

أظهر فيديو غريب كيف شاءت الصدفة أن ينفضح أمر مهرب مخدرات، بعد أن تسبب انفجار صغير داخل سيارته أن يتناثر الكوكايين في أنحاء محطة وقود.

وصل مهرب المخدرات إلى محطة البنزين في سيارة ”بيجو 306“ بيضاء وطلب من العامل ملء خزان الوقود، قبل أن تحدث مفاجأة لم يتوقعها أحد.

بحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، بينما كان العامل يزود السيارة بالوقود، حدث انفجارًا داخل السيارة دمر الزجاج الخلفي، لتظهر سحابة بيضاء مجهولة المصدر.

وفي الفيديو يمكن رؤية السائق الذي كان ينتظر خلف السيارة، وهو يتفقد صندوق السيارة ويزيل مضخة الوقود قبل أن يستقل سيارته ويلوذ بالفرار مع شريكه.

ووقع الحادث في تمام الساعة 4 مساء من الجمعة الماضية، وبعد تلقي بلاغ من عمال المحطة، حضرت الشرطة إلى موقع الحادث في محطة الوقود في مدينة ”وهران“ في مقاطعة سالتا الشمالية في الأرجنتين، وأكدت أن المادة المتناثرة هي كوكايين.

وحتى الآن لم يتضح بعد سبب الانفجار، ولاتزال الشرطة تبحث عن مهرب المخدرات وشريكه.