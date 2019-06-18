يرجح أنه متعمد.. حريق ضخم يلتهم مبنًى حكوميًا بالعراق يحتوي على وثائق ”مهمة“ (صور)

اندلع حريق كبير في المبنى السابق لمجلس محافظة صلاح الدين (الحكومة المحلية)، شمال العراق، فيما كشف مصدر محلي أن الحادثة كانت مفتعلة لإتلاف وثائق رسمية مهمة.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”المبنى السابق لمجلس محافظة صلاح الدين، تعرض، ظهر الثلاثاء، إلى حريق كبير أدى إلى إحراق المبنى بشكل كامل“.

وأضاف المصدر أن ”الجهات الأمنية المختصة، فتحت تحقيقًا بالحادث؛ لمعرفة وكشف أسباب وملابسات الحادث“.

فيما كشف مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين، طلب عدم ذكر اسمه، لـ“إرم نيوز“، أن ”الحريق على الأغلب بفعل فاعل، والهدف منه إحراق وثائق رسمية مهمة“.

وأوضح أن ”تلك الوثائق والتعاقدات قد تدين مسؤولين كبارًا، ولهذا تم إحراقها، ونحن حاليًا ننتظر نتائج التحقيق من الجهات المختصة“.