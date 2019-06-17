الأردن.. القبض على ”مفحط“ متهور دهس طالبة أمام جامعتها (فيديو)

أعلنت الأجهزة الأمنية في الأردن، يوم الاثنين، اعتقالها شابًا دهس طالبة جامعية أثناء قيامه بـ“التفحيط“ بالقرب من إحدى بوابات الجامعة الهاشمية في مدينة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمان.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عامر السرطاوي، إن ”الأجهزة الامنية تلقت بلاغًا حول دهس الشابة عصر اليوم الاثنين من قبل مفحط، ثم لاذ بالفرار“، مشيرًا إلى أن الطالبة نُقلت إلى إحدى مستشفيات مدينة الزرقاء.

وأضاف السرطاوي في بيان، أن ”التحقيق بالحادثة، أظهر أن المفحط كان يقود مركبته بتهور ويفحط أمام الجامعة، ما تسبب في دهسه الفتاة، أمام مرأى طلبة الجامعة كما ظهر في فيديو وثق الحادثة“.

وتابع أن ”الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد هويته، واعتقاله، حيث بدأت بالتحقيق معه، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة“.