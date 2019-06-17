ترامب يطرد رئيس موظفي البيت الأبيض من مكتبه أثناء مقابلة صحفية (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة طرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لرئيس موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني من مكتبه؛ بعد دخول الأخير في حالة سعال أثناء مقابلة تلفزيونية.

وأظهر الفيديو انزعاج ترامب الشديد من كحة رئيس موظفي البيت الأبيض، وقام بتوبيخه أمام الكاميرا، أثناء مقابلة مع جورج ستيفانوبولوس، محاور شبكة ”إيه بي سي“.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، كان ترامب في منتصف الإجابة على سؤال طرحه المحاور حول إقرارات الرئيس الضريبية، عندما طلب ترامب إعادة تصوير المشهد؛ بسبب ظهور صوت سعال ميك في الخلفية.

وكان ترامب يقول: ”آمل أن يطلعوا عليه؛ لأنه بيان مالي رائع“، عندما ظهر صوت الكحة في الخلفية، وتابع قائلًا: ”دعونا نعيد هذه اللقطة؛ لأنه يكح في منتصف إجابتي، أنا لا أحب ذلك، وأنت تعلم أنني لا أحب ذلك“.

ووجه ترامب كلامه لرئيس الموظفين قائلًا: ”إذا كنت ستسعل غادر الغرفة، فلا يمكنك فعل ذلك هنا“، ثم استدار وسأل المحاور: ”حسنًا، هل تريد إعادة السؤال بطريقة مختلفة؟“.

ولم يتضح ما إذا كان ميك غادر المكتب بالفعل، لكن الرئيس عاد لاستكمال إجابته، حيثُ قال إنه يرغب أن يرى الناس إقراره الضريبي، الذي وصفه بـ“المذهل“ في مرحلة ما.

وردًا على سؤال المحاور عما إذا كان قرار نشر البيان الضريبي يعود لترامب، قال الملياردير الأمريكي: ”لا، الأمر متروك للمحامين“.