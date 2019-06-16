بالفيديو.. طفل يقود سيارة نائب يدهس مواطنًا بصعيد مصر

أثار حادث دهس مهندس بسيارة تحمل لوحة هيئة برلمانية يقودها طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، حالة غضب شديدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبوتيج يفيد بإلقاء القبض على ”طفل 13 عامًا“ بعد دهس مهندس زراعي يدعى ”أحمد صلاح ومقيم أبوتيج“، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو في طريقه للمستشفى بسيارة الإسعاف متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين صحة الواقعة بطريق أسيوط سوهاج، أمام مطعم عباد الرحمن دائرة مركزأبوتيج.

كما تبين أن السيارة التي صدمت المهندس تحمل لوحة هيئة برلمانية، يقودها طفل لم يتعد 13 عامًا، ولم يكن في حالته الطبيعية، ولم يتحكم في قيادة السيارة فأودى بحياة المهندس قتيلًا.

على الفور تم القبض على الطفل، وبالفحص تبين أن السيارة ملك النائبة سهير الحادي عضو مجلس النواب المصري عن دائرة أبوتيج بمحافظة أسيوط وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.