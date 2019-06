مشعوذ يقتل طفلة فلسطينية أثناء ”إخراج جني“ من جسدها

View this post on Instagram

قتل مشعوذٌ طفلة فلسطينية، أثناء زعمه إخراج "الجنيّ" من جسدها، ما دعاه لاستخدام القوة المفرطة التي تمثلت في الضرب من حين لآخر، حتى فارقت الحياة. . وقال الناطق الإعلاميّ باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ازريقات، إن"المشعوذ قتل الطفلة إيمان التي لم تتجاوز الستة عشر ربيعًا، والتي لا تعرف معنى السحر والجن والشعوذة، وحتى لم تعرف معنى أن تكون مريضة وما يلزمها من علاج" وفقًا لوكالة معًا الفلسطينية. . وتابع زريقات:" أن المشعوذ ادّعى أنه أخرج ثلاثة من الجن ورفض الرابع الخروج، ما دعاه لمزيد من الضرب والصراخ بزعم العلاج، حتى فارقت إيمان الحياة".