مشعوذ يقتل طفلة فلسطينية أثناء ”إخراج جني“ من جسدها

قتل مشعوذ طفلة فلسطينية أثناء زعمه إخراج ”جني“ من جسدها، وذلك بعد استخدامه القوة المفرطة ضدها وضربها حتى فارقت الحياة.

وقال الناطق الإعلاميّ باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي زريقات إن ”المشعوذ قتل الطفلة إيمان التي لم تتجاوز الستة عشر ربيعًا، والتي لا تعرف معنى السحر والجن والشعوذة، وحتى لم تعرف معنى أن تكون مريضة وما يلزمها من علاج“ وفقًا لوكالة معًا الفلسطينية.

وأضاف زريقات أن ”أهلها كانوا يبحثون عن أي وسيلة لعلاجها، إلا أن أرشدهم أحد أصدقاء العائلة على مشعوذ“، مشيرًا إلى أنه ”تم إحضاره للمنزل وبدأ بضربها وتوجيه اللكمات لها بزعم أنها طريقة إخراج الجني“.

وتابع زريقات أن ”المشعوذ ادعى أنه أخرج ثلاثة من الجن من جسدها، فيما رفض الرابع الخروج، ما دعاه لمزيد من الضرب والصراخ بزعم العلاج، حتى فارقت إيمان الحياة“.

وشهدت الآونة الأخيرة العديد من الأحداث المشابهة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث اعتقلت أجهزة أمن حماس أحد السحرة من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ووجدت عنده الكثير من الأوراق والطلاسم التي يستخدمها بزعم العلاج.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الشعوذة والسحر تسببا بوفاة العديد من الفلسطينيين في القطاع والضفة بزعم العلاج.